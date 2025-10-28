В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота

В Бурятии для борьбы с незаконным передвижением животных открывают два пункта временного содержания скота (ПВС) – в Еравнинском и Иволгинском районах. Это позволит перекрыть основные пути нелегального трансфера.

Такое решение приняли на совещании под председательством зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства РБ Амгалана Дармаева. Он пояснил, что ставится задача не запретить, а создать цивилизованные условия для экспорта.

«Неконтролируемое передвижение создает угрозу вспышек болезней животных, что может поставить под удар недавно возобновленный экспорт, от чего пострадают и животноводы, и экономика республики», - сказал Амгалан Дармаев.

Теперь во время задержания машины без ветеринарных документов водителя будут доставлять в отделение полиции, а скот – отправлять на ПВС до выяснения обстоятельств.

«Для легальной перевозки животных необходимо проведение 30-дневного карантина, после чего ветслужбой выдается справка. Сотрудники МВД уже прошли обучение по проверке таких документов», - отметили в минсельхозпроде Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о незаконной перевозке 122 голов скота. Фуры остановили в Улан-Удэ.