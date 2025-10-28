Общество 28.10.2025 в 10:59

В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота

Для этого откроют два пункта временного содержания животных
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии для борьбы с незаконным передвижением животных открывают два пункта временного содержания скота (ПВС) – в Еравнинском и Иволгинском районах. Это позволит перекрыть основные пути нелегального трансфера.

Такое решение приняли на совещании под председательством зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства РБ Амгалана Дармаева. Он пояснил, что ставится задача не запретить, а создать цивилизованные условия для экспорта.

«Неконтролируемое передвижение создает угрозу вспышек болезней животных, что может поставить под удар недавно возобновленный экспорт, от чего пострадают и животноводы, и экономика республики», - сказал Амгалан Дармаев.

Теперь во время задержания машины без ветеринарных документов водителя будут доставлять в отделение полиции, а скот – отправлять на ПВС до выяснения обстоятельств.

«Для легальной перевозки животных необходимо проведение 30-дневного карантина, после чего ветслужбой выдается справка. Сотрудники МВД уже прошли обучение по проверке таких документов», - отметили в минсельхозпроде Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о незаконной перевозке 122 голов скота. Фуры остановили в Улан-Удэ.

Теги
пункт временного содержания скота

Все новости

В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
«Они схватили моего мужа и стали бить»
28.10.2025 в 11:24
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
28.10.2025 в 11:06
В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота
28.10.2025 в 10:59
Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
28.10.2025 в 10:24
В Бурятии задержали четырех браконьеров
28.10.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
Она обчистила мужчину после совместной попойки
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
Больше всего жителей округа волновало состояние дорог
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
Это ущерб за срубленные им сосны
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru