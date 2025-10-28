44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел

В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 44-летнего горожанина, который прикарманил 18 плиток шоколада. Общая стоимость краденного составила 5,5 тысяч рублей.

Днем 27 октября в полицию обратилась директор одной из сети продуктовых магазинов и рассказала про кражу. Вскоре оперативниками уголовного розыска был задержан подозреваемый – 44-летний ранее судимый за имущественные преступления улан-удэнец.

- 24 октября находясь в магазине он прошел к стеллажу с шоколадом. Плитки сложил под куртку. Со слов подозреваемого, шоколад он съел. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site