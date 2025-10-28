«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали с «черного лесоруба» из Заиграевского района свыше 260 тысяч рублей. Мужчина пошел на преступление, чтобы отремонтировать старую баню, стены которой обвалились.

Он взял у знакомого грузовой автомобиль, бензопилу и срубил в ближайшем лесу 24 сосны. Сельчанина поймали, после его привлекли к уголовной ответственности и признали виновным.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, оценили в 260 тысяч рублей. Деньги взыскали в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства.

«Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника, с которых была взыскана вся сумма задолженности», - отметили в УФССП по Бурятии.