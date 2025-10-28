Общество 28.10.2025 в 11:50

Глава Бурятии встретился с окинцами

Больше всего жителей округа волновало состояние дорог
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии встретился с окинцами
27 октября, в завершении рабочей поездки в Окинский сойотский муниципальный округ, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с жителями. 

- Как всегда, диалог прямой, говорят, что болит, а наша задача — решать. Окинский район — дальний, но, как и любой район Бурятии, очень важный. Будем продолжать приводить в порядок все, что важно людям, - отметил Алексей Цыденов. 

Среди частых вопросов - состояние дорог. Окинцы подняли тему моста через реку Ока: пролёты целые, но настил изношен. Комиссия уже определяет объем работ по ремонту моста. Частично или полностью, но ремонт будет проведён. 


Жители села Сорок попросили обновления школы. Глава республики подтвердил: капитальный ремонт школы в селе Сорок начнется в следующем году. Программа утверждена.

Жители Орлика выразили обеспокоенность по поводу сохранения музея. Решение найдено: ремонт будет проходить в два этапа. Сначала увеличивают площади и приводят в порядок внутренние помещения, затем - внешний фасад.

Также Алексей Цыденов оценил проект будущей борцовской юрты. Он стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям от инвестора. Строительство завершится в следующем году. 

На встрече работница почты пожаловалась на старое здание. Почта России подтвердила: в следующем году будет новое модульное отделение. Дополнительно рассматривается объединение отделения с МФЦ, чтобы повысить заработную плату. 

По итогам рабочей поездки был сформирован протокол с конкретными поручениями для исполнения министерствами и муниципалитетом.  

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
цыденов Окинский район

