Глава Бурятии встретился с окинцами

Среди частых вопросов - состояние дорог. Окинцы подняли тему моста через реку Ока: пролёты целые, но настил изношен. Комиссия уже определяет объем работ по ремонту моста. Частично или полностью, но ремонт будет проведён.





По итогам рабочей поездки был сформирован протокол с конкретными поручениями для исполнения министерствами и муниципалитетом.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

27 октября, в завершении рабочей поездки в Окинский сойотский муниципальный округ, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с жителями.- Как всегда, диалог прямой, говорят, что болит, а наша задача — решать. Окинский район — дальний, но, как и любой район Бурятии, очень важный. Будем продолжать приводить в порядок все, что важно людям, - отметил Алексей Цыденов.Жители села Сорок попросили обновления школы. Глава республики подтвердил: капитальный ремонт школы в селе Сорок начнется в следующем году. Программа утверждена.Жители Орлика выразили обеспокоенность по поводу сохранения музея. Решение найдено: ремонт будет проходить в два этапа. Сначала увеличивают площади и приводят в порядок внутренние помещения, затем - внешний фасад.Также Алексей Цыденов оценил проект будущей борцовской юрты. Он стал возможен благодаря дополнительным налоговым поступлениям от инвестора. Строительство завершится в следующем году.На встрече работница почты пожаловалась на старое здание. Почта России подтвердила: в следующем году будет новое модульное отделение. Дополнительно рассматривается объединение отделения с МФЦ, чтобы повысить заработную плату.