В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду

В Улан-Удэ администратор гостиницы обчистила 47-летнего постояльца после совместной попойки. Он рассказал полицейским, что приехал в город на выходные из района. Вечером познакомился с женщиной в холле гостиницы.

После они стали распивать спиртное. Утром мужчина обнаружил пропажу своего мобильного телефона и туалетной воды. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на чужое позарилась его собутыльница – администратор гостиницы. 42-летнюю женщину задержали по месту жительства. На допросе она заявила, что решилась на кражу, когда постоялец уснул.

После сдачи смены она пошла домой. Похищенное продала по дороге к остановке случайному прохожему за 2 тысячи рублей, отметили в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело.