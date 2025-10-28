Общество 28.10.2025 в 12:07

В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду

Она обчистила мужчину после совместной попойки
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ администратор гостиницы обчистила 47-летнего постояльца после совместной попойки. Он рассказал полицейским, что приехал в город на выходные из района. Вечером познакомился с женщиной в холле гостиницы.

После они стали распивать спиртное. Утром мужчина обнаружил пропажу своего мобильного телефона и туалетной воды. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на чужое позарилась его собутыльница – администратор гостиницы. 42-летнюю женщину задержали по месту жительства. На допросе она заявила, что решилась на кражу, когда постоялец уснул.

После сдачи смены она пошла домой. Похищенное продала по дороге к остановке случайному прохожему за 2 тысячи рублей, отметили в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело.

Теги
кража гостиница МВД

Все новости

В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
«Они схватили моего мужа и стали бить»
28.10.2025 в 11:24
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
28.10.2025 в 11:06
В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота
28.10.2025 в 10:59
Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
28.10.2025 в 10:24
В Бурятии задержали четырех браконьеров
28.10.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Глава Бурятии встретился с окинцами
Больше всего жителей округа волновало состояние дорог
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
Это ущерб за срубленные им сосны
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
Плитки он сложил под куртку и спокойно вышел
28.10.2025 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru