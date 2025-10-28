В Бурятии построят еще 11 ФАПов

В селах Бурятии дополнительно возведут 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Минздрав РФ согласовал новые объекты по ходатайству главы республики, сообщила министр Евгения Лудупова.

Всего на ФАПы выделят более 74 млн рублей. Они появятся в у. Гэгэтуй, с. Боций (Джидинский район), с. Буй (Бичурский район), с. Горячинск (Прибайкальский район), с. Старая Брянь, с. Первомаевка, с. Новая Курба, с. Шабур (Заиграевский район); п/ст. Посольская, с. Тресково (Кабанский район), п. Озерный (Еравнинский район).

Также в четырех районах республики завершается возведение быстровозводимых модульных поликлиник: ГБУЗ «Нижнеангарская ГБУЗ «Хоринская ЦРБ», Тункинская ЦРБ, Окинская районная больница. А в Таксимо – строительство новой районной поликлиники.

«В Баргузинском районе завершается возведение двух врачебных амбулаторий в с. Баянгол и с. Улюн ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» Уже к концу года наши земляки получат новые современные объекты здравоохранения», - заключила глава минздрава Бурятии.