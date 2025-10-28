В Улан-Удэ прокладывают новые сети водоснабжения и канализации в Энергетике

В Улан-Удэ завершают прокладку новых сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Энергетик. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это позволит обеспечить качественное водоснабжение и водоотведение в микрорайоне.«Микрорайон развивается, возводят новые жилые дома и кварталы. Чтобы обеспечить жителей водой, МУП «Водоканал» приступил к масштабному строительству и реконструкции инженерных коммуникаций», - отметил градоначальник.По словам мэра, сейчас в микрорайоне идет строительство канализации протяжённостью 687 метров диаметром 300 мм и реконструируется существующая сеть канализационных коллекторов длиной 231 метров с увеличенным до 600 мм диаметром. Также прокладывается новый трубопровод диаметром 225 мм и обустраивается камера для врезки в водопровод, проходящий у дома №40.«Работы находятся на завершающей стадии», - сообщил Игорь Шутенков.