Общество 28.10.2025 в 13:09

В Улан-Удэ прокладывают новые сети водоснабжения и канализации в Энергетике

Работы находятся в завершающей стадии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокладывают новые сети водоснабжения и канализации в Энергетике
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершают прокладку новых сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Энергетик. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это позволит обеспечить качественное водоснабжение и водоотведение в микрорайоне.

«Микрорайон развивается, возводят новые жилые дома и кварталы. Чтобы обеспечить жителей водой, МУП «Водоканал» приступил к масштабному строительству и реконструкции инженерных коммуникаций», - отметил градоначальник. 

По словам мэра, сейчас в микрорайоне идет строительство канализации протяжённостью 687 метров диаметром 300 мм и реконструируется существующая сеть канализационных коллекторов длиной 231 метров с увеличенным до 600 мм диаметром. Также прокладывается новый трубопровод диаметром 225 мм и обустраивается камера для врезки в водопровод, проходящий у дома №40. 

«Работы находятся на завершающей стадии», - сообщил Игорь Шутенков.
Теги
строительство

Все новости

В Бурятии приведут в порядок рынок в курортном поселке
28.10.2025 в 13:43
В Улан-Удэ прокладывают новые сети водоснабжения и канализации в Энергетике
28.10.2025 в 13:09
В Бурятии построят еще 11 ФАПов
28.10.2025 в 12:34
В Бурятии чиновница погорела на такси
28.10.2025 в 12:32
В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
«Они схватили моего мужа и стали бить»
28.10.2025 в 11:24
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
28.10.2025 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии приведут в порядок рынок в курортном поселке
Торговые точки в Аршане давно устарели
28.10.2025 в 13:43
В Бурятии построят еще 11 ФАПов
На эти цели выделят более 74 млн рублей
28.10.2025 в 12:34
В Бурятии чиновница погорела на такси
Из-за незаконного бизнеса она лишилась и должности, и денег
28.10.2025 в 12:32
В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
Она обчистила мужчину после совместной попойки
28.10.2025 в 12:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru