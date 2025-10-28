Общество 28.10.2025 в 13:43

В Бурятии приведут в порядок рынок в курортном поселке

Торговые точки в Аршане давно устарели
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

Сегодня, 28 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Тункинском районе. В рамках визита он посетил рынок в поселке Аршан. Местные предприниматели рассказали, что здесь требуются обновления: торговые точки устарели, нет современного оборудования.

Этот рынок давно стал неотъемлемой частью курортной жизни поселка. Однако долгое время не удавалось прийти к единому мнению – нужно было согласие всех сторон: и пользователя земельного участка – «Курортов Бурятии», и самих торговцев.

По словам руководителя региона, для решения вопроса есть несколько шагов. Для начала разработают единый типовой проект торговых павильонов, чтобы рынок выглядел аккуратно, современно и был удобен для жителей и гостей курорта.

В свою очередь бизнесмены возьмут на себя обязательства – либо арендовать новые места, либо построить павильоны за свой счёт в рамках общей схемы. А районная администрация совместно с «Курортами Бурятии» разработает схему размещения, подготовит площадку и обеспечит доступ к инфраструктуре.

Кроме того, там планируют отремонтировать дороги к курорту, навести порядок в санитарной зоне и обеспечить бесперебойную работу туалетов.

«Все обозначенные проблемы обсудили, решения нашли. Аршан должен быть цивилизованным, удобным и гостеприимным – без «самостроев», но с аккуратными, красивыми торговыми павильонами. Главное – есть понимание и готовность работать вместе», - прокомментировал глава Бурятии.

