В Улан-Удэ пройдет масштабная акция «Дружба народов»

На Театральной площади в Улан-Удэ 31 октября в 15:00 состоится праздничная акция «Дружба народов» (0+) в преддверии государственного праздника – Дня народного единства. Организатором мероприятия выступил «Молодежный центр» Республиканского агентства по делам молодежи.

Центральным событием акции станет массовое исполнение традиционного бурятского танца «Ёхор». Перед началом флешмоба профессиональный творческий ансамбль «Белый день» ВСГУТУ проведет для собравшихся мастер-класс, чтобы каждый участник смог уверенно войти в ритм общего танца.

В единый хоровод в национальных костюмах народов Бурятии встанут представители органов власти, студенческая и работающая молодежь, активисты общественных движений, а также все желающие жители и гости столицы.

