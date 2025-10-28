Общество 28.10.2025 в 15:15
В Улан-Удэ прокуратура вскрыла махинации с крупным объектом недвижимости
К ним оказался причастен кадастровый инженер
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура пресекла незаконную регистрацию и постановку на кадастровый учет объекта капитального строительства площадью более 1200 кв. метров. Его возвели на проспекте Автомобилистов.
«Установлено, что кадастровый инженер направил в регистрационный орган технический план на объект недвижимости, содержащий заведомо ложные сведения о его вспомогательном назначении. Нарушение совершено с целью избежать прохождения процедуры получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию», - сообщили в надзорном ведомстве.
За предоставление неверных сведений кадастровый инженер привлечён к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей. Государственная регистрация объекта и его постановка на кадастровый учет сейчас приостановлены.
Тегинедвижимость прокуратура