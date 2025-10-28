Общество 28.10.2025 в 15:25

Жителям Бурятии рассказали, как будет работать почта в праздники

4 ноября станет выходным днём для большинства почтовых отделений
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии рассказали, как будет работать почта в праздники
Фото: архив «Номер один»

Жителям Бурятии рассказали, как будет работать почта в праздники. Так, 3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 1 и 2 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября станет выходным днём для большинства почтовых отделений республики. Почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

«Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании», - добавили специалисты.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
