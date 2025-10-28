Общество 28.10.2025 в 15:56

Можно ли закрыть счет, если на него наложен арест?

Текст: Иван Иванов
Одной из мер обеспечения, используемых судебными приставами, является наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах должников. Но иногда такая мера мешает расторгнуть уже ненужный договор с банком.

Разрешено ли закрывать счета под арестом

Для начала – коротко о том, зачем вообще накладывается арест. Согласно ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве», эта мера осуществляется по постановлению пристава-исполнителя. Её цель – не дать возможности должнику уклониться от погашения долга и растратить деньги. Соответственно, по смыслу ст. 81, арест должен относиться только к тем счетам, на которых есть средства.

И действительно, ст. 859 ГК РФ, касающаяся расторжения договора с банком, по которому открыт счёт, вообще не содержит указаний на возможные аресты. Ч. 1 этой статьи прямо говорит, что клиент вправе расторгнуть договор в любое время.

Так что если на счету денег, счёт формально может быть закрыт в любое время, даже если находится под арестом. Подтверждением этого является п. 6.2 Инструкции Банка России №204-И от 2021 года. Он гласит, что наличие предусмотренных законом ограничений на распоряжение средствами не препятствует внесению записи о закрытии в Книгу регистрации открытых счетов – но только при условии, что денег нет. Такую же норму содержал п. 8.5 ныне отменённой инструкции №28-И от 2006 года – так что правило это старое.

ВАЖНО: Через сколько арестовывают счета? Зависит от загруженности пристава, но обычно это происходит не позднее недели с момента, когда возбуждено исполнительное производство.

Что делать, если на счету есть деньги

А вот в том случае, если счёт не пуст, и на нём есть хоть одна копейка – уже грустно. В этом случае ни Инструкция, ни ст. 859 ГК РФ не могут применяться. Здесь преимущество имеет ст. 27 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Она предусматривает, что в случае наложения ареста все операции с денежными средствами прекращаются – а значит, требования ст. 859 ГК РФ о переводе денег при закрытии на другой счёт или выдаче наличными, исполнены быть не могут. Распоряжаться арестованными деньгами должник не может.

В этом случае действовать надо по-другому:

1. Прежде всего, погасите задолженность. Без этого всё остальное бессмысленно. Единственное исключение – если вам удастся через суд оспорить долг и отменить исполнительный документ – но это, по сути, тоже погашение. И, говоря честно, этим надо было заниматься раньше.

2. После того, как задолженности не стало, нужно обратиться к судебному приставу-исполнителю, который ведёт в отношении вас производство. Он должен вынести постановление об отмене ареста, наложенного на банковский счёт. Он и без того это сделает – но так вы ускорите процесс. В производстве у каждого пристава находятся обычно десятки дел, и он физически не может отслеживать каждое из них в реальном времени.

3. Когда арест снят и соответствующие документы (обычно сразу в электронной форме) ушли в банк, уже можно обращаться к его сотрудникам с заявлением о закрытии счёта.

Но если своевременно не рассчитаться по долгам, ни о каком закрытии говорить не приходится.

