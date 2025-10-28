Общество 28.10.2025 в 16:19

На СВО погиб молодой фельдшер из Бурятии

Не стало Никиты Улитина
Текст: Карина Перова
На СВО погиб молодой фельдшер из Бурятии
Фото: администрация Северобайкальска

При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО 17 октября погиб 29-летний фельдшер из Бурятии Никита Улитин. Об этом сообщили в администрации Северобайкальска.

С января 2020 года молодой человек работал фельдшером на городской станции скорой медицинской помощи. В сентябре 2022 года его мобилизовали.

Он награжден медалями «Участник специальной военной операции», медалью «За боевые отличия», двумя медалями «За спасение погибавших», «За службу в мотострелковых войсках».

Церемония прощания с Никитой Улитиным состоится 31 октября в 14:30 в ДК «Железнодорожник» Северобайкальска.

