На СВО погиб молодой фельдшер из Бурятии

При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО 17 октября погиб 29-летний фельдшер из Бурятии Никита Улитин. Об этом сообщили в администрации Северобайкальска.

С января 2020 года молодой человек работал фельдшером на городской станции скорой медицинской помощи. В сентябре 2022 года его мобилизовали.

Он награжден медалями «Участник специальной военной операции», медалью «За боевые отличия», двумя медалями «За спасение погибавших», «За службу в мотострелковых войсках».

Церемония прощания с Никитой Улитиным состоится 31 октября в 14:30 в ДК «Железнодорожник» Северобайкальска.