Как накопить с максимальной выгодой?

Министерство финансов РФ и Банк России информируют о новых расширенных возможностях для сбережения своих средств и накоплений благодаря программе долгосрочных сбережений.

Долгосрочные сбережения формируются за счет добровольных взносов участника, пенсионных накоплений, сформированных с 2002 по 2014 год, а также за счет средств государственного софинансирования.

Использовать средства программы можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Накопления можно получить как в виде единоразовой выплаты, так и в виде периодических выплат, также их можно использовать для оплаты дорогостоящего лечения.

Подробности – на сайте.