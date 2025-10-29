Жителя Бурятии осудили за экстремистские призывы в соцсетях

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении одного из местных жителей. Основанием для этого стали материалы, собранные Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия.

Фигурант, скрываясь под псевдонимом, размещал в социальной сети материалы с призывами к экстремистским действиям. Его публикации были мотивированы как политической, так и национальной ненавистью.

«Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ. В качестве наказания ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретили на год заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», - рассказали нашему изданию в пресс-службе.