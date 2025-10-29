Жителя Бурятии осудили за призывы к расправе над силовиками

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Основанием для этого стали материалы, собранные Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия.

Злоумышленник, скрываясь под псевдонимом, размещал в сообществе одного из мессенджеров материалы экстремистского характера. В своих публикациях он призывал к физической расправе над представителями правоохранительных органов.

«Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ. В качестве наказания ему назначено два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, включая публикацию постов и обращений», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.