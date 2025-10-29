Общество 29.10.2025 в 09:14

Министр образования Бурятии призывает перебазироваться в МАХ

Валерий Поздняков просит перевести в этот мессенджер чаты
Текст: Карина Перова
Министр образования Бурятии призывает перебазироваться в МАХ
Фото: архив «Номер один»

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков призвал жителей перейти в отечественный мессенджер. Он обратился с просьбой перевести все родительские и классные чаты в «МАХ».

Чиновник пояснил, что в последнюю неделю зафиксирована массированная атака на детей в мессенджере Telegram.

«Прошу всех быть бдительными», - написал министр.

Ранее в пользу российского мессенджера высказались общественники и депутаты Бурятии: экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Семен Матхеев и депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

 

