Министр образования Бурятии призывает перебазироваться в МАХ

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков призвал жителей перейти в отечественный мессенджер. Он обратился с просьбой перевести все родительские и классные чаты в «МАХ».

Чиновник пояснил, что в последнюю неделю зафиксирована массированная атака на детей в мессенджере Telegram.

«Прошу всех быть бдительными», - написал министр.

Ранее в пользу российского мессенджера высказались общественники и депутаты Бурятии: экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Семен Матхеев и депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.