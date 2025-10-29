В Улан-Удэ ограничат движение большегрузов ради сохранности дорог

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в администрации города поднял вопрос сохранности межквартальных проездов. Он отметил, что каждый год в городе ремонтируется всё больше дорог, однако большегрузы и фуры продавливают их.– Получается, что мы дорогу делаем и тут же по ней техника мощная пошла. Давит нам дорогу. Она не то, что три года будет служить, она два года стоять не будет, год не отстоит, – сказал Игорь Шутенков.Мэр поручил решить проблему Комитету по транспорту и создать регламент, где будет прописано, какого веса машина может проезжать по тем или иным участкам. До декабря специалистам будет необходимо пересмотреть дорожную карту города и внести предложения по вводу тоннажа на некоторых участках.Напомним, с 1 июля по 31 августа в Улан-Удэ временно ограничивали проезд тяжеловесных машин по городским асфальтовым дорогам при дневной температуре выше +32 градусов. Такая мера была необходима, чтобы дороги не разрушались от жары.