Общество 29.10.2025 в 09:16

В Улан-Удэ ограничат движение большегрузов ради сохранности дорог

По словам мэра, фуры продавливают только что отремонтированные улицы
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в администрации города поднял вопрос сохранности межквартальных проездов. Он отметил, что каждый год в городе ремонтируется всё больше дорог, однако большегрузы и фуры продавливают их. 

– Получается, что мы дорогу делаем и тут же по ней техника мощная пошла. Давит нам дорогу. Она не то, что три года будет служить, она два года стоять не будет, год не отстоит, – сказал Игорь Шутенков.

Мэр поручил решить проблему Комитету по транспорту и создать регламент, где будет прописано, какого веса машина может проезжать по тем или иным участкам. До декабря специалистам будет необходимо пересмотреть дорожную карту города и внести предложения по вводу тоннажа на некоторых участках.

Напомним, с 1 июля по 31 августа в Улан-Удэ временно ограничивали проезд тяжеловесных машин по городским асфальтовым дорогам при дневной температуре выше +32 градусов. Такая мера была необходима, чтобы дороги не разрушались от жары.
