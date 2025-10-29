В Бурятии оператора АЗС покарали рублем за продажу энергетика несовершеннолетнему

В Селенгинском районе Бурятии сотрудники полиции привлекли к ответственности оператора одного из АЗС в Гусиноозерске за продажу энергетического напитка несовершеннолетнему.

За это сотрудник заправки схлопотал штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, федеральный закон от 08.08.2024 №304-ФЗ с 1 марта 2025 года запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.