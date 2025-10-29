Общество 29.10.2025 в 10:02

В Бурятии назвали самые востребованные специальности

При этом не все из них являются дефицитными
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали самые востребованные специальности
Фото: архив «Номер один»
Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга в hh.ru выяснили, каких специалистов чаще всего искали в октябре в Бурятии. Всего за этот месяц в республике были открыты или обновлены предложения о работе по 149 различным профессиям. Больше всего вакансий адресованы водителям, продавцам-консультантам, продавцам-кассирам и разнорабочим.

В топ-20 востребованных профессий также вошли менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, машинисты, повара, пекари, кондитеры, монтажники, электромонтажники, сварщики, слесари, сантехники, врачи, операторы call-центра, специалисты контактного центра, уборщики, бухгалтеры, кладовщики, грузчики, автослесари, автомеханики, администраторы, официанты, бармены, бариста, инженеры ПТО и инженеры-сметчики.

При этом только 45% среди наиболее востребованных специалистов по-прежнему остаются дефицитными. В частности, это врачи (1,2 резюме на вакансию, при норме от 4 — 7,9 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,5), слесари, сантехники (1,6), сварщики (2), электромонтажники (2,1), монтажники (2,5), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (2,7), автослесари, автомеханики (2,8), машинисты (3,6).

Специалисты, для которых конкуренция за работу находится в пределах комфортных значений — инженеры ПТО, инженеры-сметчики (4 резюме на вакансию), уборщики (4,5), кладовщики (5,1), разнорабочие (5,5), водители (6), операторы call-центра, специалисты контактного центра (7,6), бухгалтеры (7,8).

Повышенная конкуренция за рабочие места даже на фоне высокой востребованности, ожидает кандидатов на позиции менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами (8,9 резюме на вакансию), грузчика (9), администратора (17,2), официанта, бармена и бариста (17,6).

