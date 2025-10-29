Общество 29.10.2025 в 10:11

Резервистов Бурятии пошлют на НПЗ

Их будут привлекать для защиты важных стратегических объектов
A- A+
Текст: Иван Иванов
Резервистов Бурятии пошлют на НПЗ
Фото: архив «Номер один»

Госдума 28 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов - специальные сборы и порядок их прохождения.

Кроме того, поправки предлагают распространить на резервистов – в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения – права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речь о мобилизации не идет, заявил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Ни о какой мобилизации речь не идет», - сказал Цимлянский на брифинге.

Теги
резервисты

Все новости

В минздраве Бурятии пообещали разобраться с медпунктом ЛВРЗ
29.10.2025 в 11:17
В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда
29.10.2025 в 11:13
На сельчанина в Бурятии завели уголовное дело за желание отопить дом
29.10.2025 в 10:52
«Улицы затопило, воды и электричества не было»
29.10.2025 в 10:47
Пенсионер в Улан-Удэ увеличил пенсию с помощью прокуратуры
29.10.2025 в 10:31
В Бурятии безработного поймали на ловле омуля
29.10.2025 в 10:27
Из Иркутской области бежит народ
29.10.2025 в 10:22
Резервистов Бурятии пошлют на НПЗ
29.10.2025 в 10:11
В Бурятии назвали самые востребованные специальности
29.10.2025 в 10:02
В Иркутске потяжелевший МС-21 все же подняли в небо
29.10.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В минздраве Бурятии пообещали разобраться с медпунктом ЛВРЗ
Ранее стало известно о его закрытии
29.10.2025 в 11:17
В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда
Госэкспертиза одобрила его проект
29.10.2025 в 11:13
На сельчанина в Бурятии завели уголовное дело за желание отопить дом
Мужчина спилил деревья, чтобы заготовить дров
29.10.2025 в 10:52
«Улицы затопило, воды и электричества не было»
Новосибирец отсудил 250 тысяч за отпуск в Таиланде, испорченный из-за наводнения
29.10.2025 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru