Резервистов Бурятии пошлют на НПЗ

Госдума 28 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также вносятся изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяющие новый вид сборов - специальные сборы и порядок их прохождения.

Кроме того, поправки предлагают распространить на резервистов – в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения – права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речь о мобилизации не идет, заявил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Ни о какой мобилизации речь не идет», - сказал Цимлянский на брифинге.