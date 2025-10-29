Пенсионер в Улан-Удэ увеличил пенсию с помощью прокуратуры

Прокуратура помогла 72-летнему пенсионеру восстановить стаж и увеличить размер пенсии. Самостоятельно пожилой мужчина так и не сумел договориться с работниками Пенсионного фонда республики.

- Мужчина обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике с заявлением о перерасчете размера пенсии. Однако ему отказали в удовлетворении заявления в связи с отсутствием трудовой книжки установленного образца и документов в архиве. В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об установлении факта осуществления пенсионером трудовой деятельности и включении указанного периода работы в страховой стаж, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Права пенсионера были восстановлены, а размер пенсии пересчитан и увеличен.

Фото:loon.site