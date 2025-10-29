Общество 29.10.2025 в 10:31

Пенсионер в Улан-Удэ увеличил пенсию с помощью прокуратуры

Ведомство убедило Пенсионный фонд сделать перерасчет
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пенсионер в Улан-Удэ увеличил пенсию с помощью прокуратуры

Прокуратура помогла 72-летнему пенсионеру восстановить стаж и увеличить размер пенсии. Самостоятельно пожилой мужчина так и не сумел договориться с работниками Пенсионного фонда республики.

- Мужчина обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике с заявлением о перерасчете размера пенсии. Однако ему отказали в удовлетворении заявления в связи с отсутствием трудовой книжки установленного образца и документов в архиве. В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об установлении факта осуществления пенсионером трудовой деятельности и включении указанного периода работы в страховой стаж, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Права пенсионера были восстановлены, а размер пенсии пересчитан и увеличен.

Фото:loon.site

Теги
пенсия

Все новости

В минздраве Бурятии пообещали разобраться с медпунктом ЛВРЗ
29.10.2025 в 11:17
В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда
29.10.2025 в 11:13
На сельчанина в Бурятии завели уголовное дело за желание отопить дом
29.10.2025 в 10:52
«Улицы затопило, воды и электричества не было»
29.10.2025 в 10:47
Пенсионер в Улан-Удэ увеличил пенсию с помощью прокуратуры
29.10.2025 в 10:31
В Бурятии безработного поймали на ловле омуля
29.10.2025 в 10:27
Из Иркутской области бежит народ
29.10.2025 в 10:22
Резервистов Бурятии пошлют на НПЗ
29.10.2025 в 10:11
В Бурятии назвали самые востребованные специальности
29.10.2025 в 10:02
В Иркутске потяжелевший МС-21 все же подняли в небо
29.10.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В минздраве Бурятии пообещали разобраться с медпунктом ЛВРЗ
Ранее стало известно о его закрытии
29.10.2025 в 11:17
В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда
Госэкспертиза одобрила его проект
29.10.2025 в 11:13
На сельчанина в Бурятии завели уголовное дело за желание отопить дом
Мужчина спилил деревья, чтобы заготовить дров
29.10.2025 в 10:52
«Улицы затопило, воды и электричества не было»
Новосибирец отсудил 250 тысяч за отпуск в Таиланде, испорченный из-за наводнения
29.10.2025 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru