Общество 29.10.2025 в 10:47
«Улицы затопило, воды и электричества не было»
Новосибирец отсудил 250 тысяч за отпуск в Таиланде, испорченный из-за наводнения
Текст: КП-Новосибирск
Отпуск новосибирского айтишника Алексея год назад испортило наводнение в Таиланде. Сибиряк отправился на отдых вместе с семьей, выбрал двухнедельный тур на Пхукет. Турагентство предложило полететь с 18 по 30 августа — так можно было сэкономить из-за сезона дождей. Алексей согласился, заплатил полмиллиона за тур для себя, жены, 14-летней дочки и 10-летнего сына. В него входил перелет, проживание в 4-звездочном отеле, трансфер и медицинская страховка.
- Мы прилетели 18 августа 2024 года, заселились в отель на пляже Ката. Время от времени были ливни, но в ночь на 23 августа дождь шел всю ночь, вода с прилегавших холмов начала топить улицы, залило подвал отеля. На улицах воды было по колено. Ситуацию усугубляло то, что мы с сыном сходили в уличное кафе и слегли в номере с отравлением, — рассказал КП-Новосибирск 44-летний Алексей.
Из новостей сибиряк узнал, что 23 августа с соседнего горного хребта в районе Карон сошел оползень: он уничтожил домики, погибли девять человек, еще двое пропали без вести.
- До нас грязевой сель не дошел. После наводнения электричества и воды не было почти сутки в нашем и соседнем отелях. Потом дали свет, но водопровод так и не заработал. В соседний отель привезли биотуалеты, а нам выдали ведра — мы черпали воду из бассейна, - рассказал Алексей.
Сначала в отеле выдавали по поллитра питьевой воды в день, но потом она закончилась, и постояльцам предложили бесплатные завтраки. Сибиряк с сыном побоялись есть немытые продукты.
- Мы пытались вызвать врача, нам ответили, что доктор не приедет: мол, нужно самим добираться до госпиталя, таковы условия страховки. Из-за слабости после отравления я не смог бы идти по колено в воде с больным сыном на руках. Мы звонили туроператору, там нам предлагали отели с заселением на следующий день с дополнительной оплатой на месте. Мы договорились с представителями туроператора, что сами найдем отель за свой счет и по возвращении домой обратимся за компенсацией, - рассказал Алексей.
В итоге сибиряки лечились лекарствами, которые взяли с собой. Алексей с семьей переехали в пятизвездочный отель на соседний пляж, и шесть дней новосибирцы прожили там за свой счет. Но отпуск уже был испорчен:
- Таиланд моей супруге не понравился, у меня отношение нейтральное, поскольку понимаю, что ехали не в сезон. У детей тоже остались негативные впечатления, - сообщил Алексей. - Но отпуск был, конечно, омрачён ненужными проблемами — в первую очередь, борьбой за бытовые условия, поиском другой гостиницы, переездом и так далее. На это всё тратилось и деньги, и время, что в отпуске более ценно.
Поэтому семья решили добиваться возврата денег:
- Я планировал вернуть часть стоимости тура, поскольку отказался от части оплаченных услуг по понятным причинам. Турагентство послало меня к туроператору, там мне предложили компенсировать всего 35 тысяч рублей, пришлось писать досудебную претензию на 53,9 тысяч рублей, а потом идти в суд, – рассказал Алексей.
На суде представители туроператора предоставили данные о билетах по завышенной цене — якобы они составляли всю стоимость путевки. Эти расчеты опровергали реальные цены на сайте авиаперевозчика в сезон дождей. В марте 2025 года суд первой инстанции компенсировал 96 тысяч рублей: 34 тысячи рублей неустойки, 32 тысячи рублей штрафов и 30 тысяч морального вреда на всю семью. Новосибирец и туроператор подали свои апелляции:
- В октябре Новосибирский областной суд отменил решение и вынес новое, взыскав с туроператора 252 тысячи: 38 тысяч рублей за проживание, 100 тысяч рублей неустойки, 84 тысячи рублей штрафов, 30 тысяч рублей морального вреда мне, сыну и дочери. Изначально я начал судебный спор не из-за 53 тысяч рублей, а потому что туроператор вел себя нагло и не шел ни на какой диалог, заставляя нас принять компенсацию в 35 тысяч рублей, - рассказал Алексей.
Теперь решение суда вступило в законную силу, и новосибирец планирует дополнительно взыскать часть судебных расходов. Удовлетворит ли его ходатайство суд, станет известно в ближайшее время.
