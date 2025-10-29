На сельчанина в Бурятии завели уголовное дело за желание отопить дом

В Бурятии житель села Телемба Еравнинского района был задержан участковым за незаконную рубку лесных насаждений. Накануне он спилил более четырех кубометров лиственницы для отопления дома.

Задержали 49-летнего сельчанина в ходе патрулирования лесного массива неподалеку от села Телемба.

- Подозреваемый пояснил, что приехал в лес для заготовки древесины, не имея разрешительных документов. Гражданин не имеет постоянного заработка и не судим. Ущерб, нанесенный лесному фонду, пока устанавливается. С места происшествия изъяты бензопила и древесина. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ