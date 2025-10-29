В минздраве Бурятии пообещали разобраться с медпунктом ЛВРЗ

Ранее в соцсетях появилась информация о закрытии медпункта ЛВРЗ в Улан-Удэ. В связи с этим коллектив завода направил обращение в адрес главы Бурятии и министра республиканского минздрава Евгении Лудуповой.

Последняя подтвердила, что ЧУЗ «РЖД-медицина» отказалось от содержания медпункта на предприятии. Чиновница поручила 6-й поликлинике подключиться к этому вопросу. Сокращённых сотрудников примут в штат этой поликлиники. Также, по словам министра, будет заключён контракт между медучреждением и заводом.

«Работа без предрейсовых, предсменных, послерейсовых и послесменных осмотров в принципе невозможна, поэтому совместными усилиями обеспечим безопасность работы предприятия», - сообщила Евгения Лудупова.