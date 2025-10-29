Общество 29.10.2025 в 12:05

Медпомощь стала комфортнее

В Бурятии завершается ремонт центральных районных больниц
Текст: Лариса Ситник

Районные больницы играют ключевую роль в обеспечении медицинской помощи населению. В республике немало учреждений здравоохранения, которые работают десятки лет, с середины прошлого века. На сегодняшний день многие здания, их инфраструктура устарели. Шанс на обновление районные больницы получили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Баргузинской центральной районной больнице работы по капитальному ремонту вышли на финишную прямую. Работы стартовали в мае. Ремонт включал полную замену инженерных коммуникаций: отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения. На все это потрачено 24 млн рублей.

Главный врач Баргузинской ЦРБ Жанна Аюрова рассказала «Номер один» о том, как шло обновление больницы. 

- Работы начались в мае, а сейчас капитальный ремонт инженерных сетей завершается. Наш стационар имеет более чем полувековую историю: здание введено в эксплуатацию в 1969 году, с тех пор крупных ремонтов по замене всей инженерной инфраструктуры не было. Сейчас, помимо замены труб, установлены новые радиаторы, которые соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Работы по тепловому контуру позволили улучшить микроклимат в стационаре: он стал более теплым, нет рисков того, что могут случиться какие-то непредвиденные обстоятельства. Мы все очень довольны и рады, что у нас прошел такой масштабный ремонт. Для меня, как для главного врача, капремонт был достаточно сложным этапом, поскольку 97% всего – это скрытые работы: коммуникации проложены в стенах, и оценивать их было сложно. Тем не менее мы справились. Осталась установка раковин и отделочные работы, а также генуборка. Из Санкт-Петербурга к нам едут водонагреватели. В конце октября все полностью завершим, пройдем производственный контроль от Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии и будем начинать работу в теплом стационаре, - сообщила главный врач.


Обновление затронуло и одно из самых отдаленных медучреждений — Маловскую врачебную амбулаторию.  Основные усилия при проведении капитального ремонта направили на утепление полов первого этажа, что должно благоприятно отразиться на микроклимате в помещениях амбулатории и затратах на отопление.  В здании амбулатории заменили двери, поменяли электрику. Для создания безбарьерной среды сделали пандус. Предыдущий ремонт, к слову, проводился в 2011 году.

- Контракт на ремонт заключили в марте, к ремонту подрядчик приступил летом. За это время заменили полы, на первом этаже сделали утепление пола, поменяли линолеум, двери на двух этажах, покрасили стены и потолки, заменили сантехнику и электрику, сделали крыльцо и пандусы. Все работы завершены, сейчас находимся на стадии приемки и сверки документов. На ремонт потрачено 6 млн рублей. На время ремонта прием пациентов велся в другом помещении. Обратно в амбулаторию переберемся после сборки мебели. После ремонта здание соответствует современным стандартам. Mы пoлyчили xopoшee здaниe c coвpeмeнным peмoнтoм, кoтopoe пoзвoлит знaчитeльнo yлyчшить ycлoвия paбoты мeдицинcкoгo пepcoнaлa. Ho caмoe глaвнoe - кaчecтвo мeдицинcкиx ycлyг, нecoмнeннo, пoвыcитcя, oбcлyживaниe пaциeнтoв бyдeт пpoвoдитьcя в бoлee кoмфopтныx и coвpeмeнныx ycлoвияx. Bepю, чтo житeли пo дocтoинcтвy oцeнят пoлoжитeльныe пepeмeны, - говорит главврач Баунтовской ЦРБ Виктория Макаренко.

Капремонт прошел и в Кижингинской центральной районной больнице. Там выполнили комплексный ремонт кровли, заменили систему водостоков, обновили отмостки здания, поставили новые окна и двери. Выполнили электромонтажные работы. Особое внимание уделили внутренней отделке. Помещения преобразились благодаря выровненным стенам и новым напольным покрытиям. Также в больнице смонтировали новую пожарную сигнализацию.


После завершения всех работ Кижингинская ЦРБ получила обновленное, комфортное и безопасное пространство для пациентов и медицинского персонала. 

В этом году начался первый этап комплексного капитального ремонта здания Кяхтинской центральной районной больницы. Завершились работы по обновлению кровли, также запланирован ремонт помещений четвертого этажа. В рамках ремонта также запланировано устройство перегородок, расширение и устройство новых дверных проемов, отделка помещений, замена инженерных систем, системы безопасности, системы пожарной сигнализации и пр.

В настоящее время завершено возведение перегородок из кирпича, ведутся штукатурные работы. Параллельно идет монтаж электрических сетей. 

Много работы сделано, но и предстоит еще немало. Работа по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях республики в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» обязательно продолжится.

Фото: Минздрав РБ

