Зеленые насаждения из центра Улан-Удэ уехали на зимовку

В связи с установлением холодов, уличные кадки с зелёными насаждениями, стоявшие на Проспекте 50-летия Октября, убрали на зимовку. Сегодня, 29 октября, специалисты «Городского лесничества» совместно с Комбинатом по благоустройству вывезли их на специализированную базу для хранения.

- Данная мера позволит сохранить их в зимний период и предотвратить вымерзание. Весной, с наступлением устойчивой тёплой погоды, кадки снова будут возвращены на свои места для дальнейшего озеленения города, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Фото: МБУ «Городское лесничество»