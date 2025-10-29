Ученый из Бурятии разработал уникальные топливные брикеты

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Бурятского госуниверситета Анатолий Кондратенко разработал способ получения топливных брикетов из отходов угледобычи. Автор уже получил патент. На реализацию уникального проекта в правительстве региона выделили грант в 1,5 млн рублей. Также был приобретен вальцовый пресс в рамках программы «Приоритет 2030».

В основу технологии легло смешивание отходов углеобогащения и жидкого лигнина без их предварительной сушки, что значительно снижает стоимость производства.

Подчеркивается, что получаемые брикеты обладают высокой прочностью, не размокают и хорошо держат форму при горении, обеспечивая высокую эффективность (температура пламени достигает 4500 ккал/кг). Зола от брикетов имеет 5-й (самый низкий) класс опасности.

Испытания продукции прошли на площадках ПАО «СУЭК». Для нужд предприятия уже выпустили опытно-промышленную партию.