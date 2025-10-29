Жителей Улан-Удэ просят не выходить на лёд

В Улан-Удэ начались профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водоёмах. Спасатели обходят берега Селенги и Уды: проводят рейды и ставят знаки, запрещающие выход и выезд на лёд.- Сейчас идёт период ледостава — лёд ещё очень тонкий и опасный. Мы регулярно проверяем берега, чтобы не допускать нахождения детей у воды, и устанавливаем предупреждающие знаки, - отметил начальник городской поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.Спасатели призывают жителей не выходить на лёд: безопасная толщина для человека должна составлять не менее 7 см, а лёд — быть прозрачным и твёрдым. С середины ноября на городских реках будет проводиться ежедневный мониторинг толщины льда.