29.10.2025 в 14:12

Жителей Улан-Удэ просят не выходить на лёд

Он еще недостаточно крепкий
Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ просят не выходить на лёд
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ начались профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водоёмах. Спасатели обходят берега Селенги и Уды: проводят рейды и ставят знаки, запрещающие выход и выезд на лёд. 

- Сейчас идёт период ледостава — лёд ещё очень тонкий и опасный. Мы регулярно проверяем берега, чтобы не допускать нахождения детей у воды, и устанавливаем предупреждающие знаки, - отметил начальник городской поисково-спасательной службы Егор Перелыгин. 

Спасатели призывают жителей не выходить на лёд: безопасная толщина для человека должна составлять не менее 7 см, а лёд — быть прозрачным и твёрдым. С середины ноября на городских реках будет проводиться ежедневный мониторинг толщины льда. 
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

