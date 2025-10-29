На «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ появились духи леса

На «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ можно увидеть «духов леса». Благоустройство тропы продолжается и накануне там установили новые арт-объекты.

- Подведомственные учреждения Комитетов по развитию инфраструктуры на маршрутах уже установили скамейки из «водопроводных труб», солнечные часы, медвежонка, сердце, лотос в гроте и другие инсталляции. А городские лесничие построили таежную избу со скамейками и столом, где можно остановиться и попить чай, - рассказали в мэрии города.

Тропа длиной 21 км включает пять участков, рассчитанные на прогулки улан-удэнцев всех возрастов и уровней подготовки.

Фото: мэрия города