Общество 29.10.2025 в 15:32

В Бурятии будут платить по 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров

Заявления будет рассматривать рабочая группа
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии будут платить по 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров
Фото: архив «Номер один»

Жители Бурятии смогут получить 10 тысяч рублей за сообщение о виновниках природных или лесных пожаров. Вознаграждение выплатят, если информация подтвердится.

Заявления будет рассматривать рабочая группа. В ее состав вошли зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, руководитель РАЛХ Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев и др.

«Данная практика успешно работает в Забайкальском крае. Положительный опыт соседнего региона даёт хорошие прогнозы по внедрению системы поощрений в Бурятии», - прокомментировали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

С порядком выплаты вознаграждения можно ознакомиться здесь.

Напомним, также жители могут получить 5 тысяч рублей за доносы о пьяных водителях.

Теги
вознаграждение пожар

Все новости

В Бурятии увеличилось число укушенных домашними собаками людей
29.10.2025 в 16:06
В центре Улан-Удэ закроют проезд по двум улицам
29.10.2025 в 15:34
В Бурятии будут платить по 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров
29.10.2025 в 15:32
Жителям Улан-Удэ оказалась не по карману аренда жилья
29.10.2025 в 15:04
На «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ появились духи леса
29.10.2025 в 14:24
Жителей Улан-Удэ просят не выходить на лёд
29.10.2025 в 14:12
Ученый из Бурятии разработал уникальные топливные брикеты
29.10.2025 в 14:06
Президент Монголии ударил по яичному импорту
29.10.2025 в 13:19
В Бурятии сельчанин едва не пострадал от упавшего с крыши снега
29.10.2025 в 12:53
Медицина Бурятии выходит на новый уровень
29.10.2025 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Бурятии увеличилось число укушенных домашними собаками людей
По сравнению с прошлым годом, количество возросло на 109 случаев
29.10.2025 в 16:06
В центре Улан-Удэ закроют проезд по двум улицам
Движение еще по двум дорогам ограничат
29.10.2025 в 15:34
Жителям Улан-Удэ оказалась не по карману аренда жилья
Позволить снять себе двухкомнатную квартиру могут менее половины семей
29.10.2025 в 15:04
На «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ появились духи леса
Новые арт-объекты установили пару дней назад
29.10.2025 в 14:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru