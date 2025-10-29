В Бурятии будут платить по 10 тысяч рублей за информацию о виновниках пожаров

Жители Бурятии смогут получить 10 тысяч рублей за сообщение о виновниках природных или лесных пожаров. Вознаграждение выплатят, если информация подтвердится.

Заявления будет рассматривать рабочая группа. В ее состав вошли зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, руководитель РАЛХ Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев и др.

«Данная практика успешно работает в Забайкальском крае. Положительный опыт соседнего региона даёт хорошие прогнозы по внедрению системы поощрений в Бурятии», - прокомментировали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

С порядком выплаты вознаграждения можно ознакомиться здесь.

Напомним, также жители могут получить 5 тысяч рублей за доносы о пьяных водителях.