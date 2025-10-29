Общество 29.10.2025 в 15:34

В центре Улан-Удэ закроют проезд по двум улицам

Движение еще по двум дорогам ограничат
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ закроют проезд по двум улицам
Фото: архив «Номер один»
Масштабное изменение движения транспорта произойдет в ближайшие дни в центре Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, со 2 ноября до начала декабря там закроют для проезда улицу Советская у остановки «гостиница Баргузин» и улицу Кирова - участок рядом с остановкой «Школа №4».

В связи с этим изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97 «Квартал».

- Автобусы, следующие в сторону улицы Бабушкина, направятся в объезд закрытых участков через улицу Коммунистическая. Обратно транспорт поедет через Шефский подъём, проспект Победы и улицу Почтамская, - пояснил начальник отдела организации пассажирских перевозок Сергей Будагаев.

Перекрытие улиц связано с реконструкцией инженерных сетей. Их износ достигал 90%. Работы начались в апреле 2024 года и завершатся в 2026 году, включая восстановление благоустройства и подключение абонентов. 

- На участке по улице Советская и Кирова мы пересекаем большое количество существующих инженерных коммуникаций. И есть вероятность их повреждения, если идти закрытым способом прокладки. Нам необходимо шурфить, то есть работы будут выполняться вручную, чтобы обеспечить сохранность существующих коммуникаций, - рассказал главный инженер подрядной организации Кирилл Кирьязов.

Кроме того, с 30 октября на улице Балтахинова в сторону Октябрьского района ограничат движение по полосам. А со 2 ноября введут ограничение по полосам на улице Шмидта.






Теги
движение

