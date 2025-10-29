В Бурятии увеличилось число укушенных домашними собаками людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество возросло на 109 случаев. Об этом сообщили в Народном Хурале, где по этой теме состоялся круглый стол.

В текущем году в республике увеличили штрафы за нарушение требований к содержанию и выгулу питомцев: на граждан – до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – до 100 тыс. рублей.

Органы местного самоуправления, которые осуществляют полномочия в области обращения с животными, пожаловались депутатам республиканского парламента на недостаточное финансирование, неконтролируемый рост популяции собак из-за выброшенных на улицу щенков, нехватку специалистов, несоблюдение гражданами правил выгула псов и т.д.

Также одной из основных проблем стал поиск подрядчиков по осуществлению мероприятий в области обращения с животными и нежелание местных предпринимателей-поставщиков услуг осуществлять такую деятельность.

«Выслушав мнения сторон, круглый стол принял ряд рекомендаций для повышения эффективности работ в области обращения с животными без владельцев. В том числе усилить рейдовые мероприятия, активнее вести информационно-профилактическую работу в целях формирования ответственности за домашних питомцев, пользоваться услугами льготной стерилизации животных», - прокомментировали в пресс-службе Народного Хурала.