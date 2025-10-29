Общество 29.10.2025 в 16:39

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за пост в соцсети

Горожанка распространила информацию нежелательной организации
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении горожанки, которую привлекали к административной ответственности. Ей инкриминировали статью 20.33 КоАП РФ – «Участие в деятельности нежелательной организации».

Суть нарушения заключалась в том, что женщина на своей странице в одной из запрещенных соцсетей разместила информацию, автором которой выступала одна из нежелательных организаций. Таковой ее признали еще в 2019 году.

На публикацию обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД, которые составили не женщину протокол.

На суде горожанка с постановлением о привлечении ее к ответственности не согласилась, ссылаясь на свободу слова, гарантированную Конституцией РФ. Также она указала, что у нее закрытый аккаунт, поэтому ее публикацию не могли увидеть много людей. Но суд с ее аргументами не согласился.

«Право на свободное выражение своего мнения не является абсолютным. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду», - отметил суд.

Что касается закрытости аккаунта, то, по мнению суда, «количество просмотревших материал нежелательной организации равно как и продолжительность ее размещения для квалификации действий по ст. 20.33 КоАП РФ правового значения не имеет».

В итоге суд постановил оштрафовать улан-удэнку на 7 тысяч рублей. К слову, максимально возможный штраф по этом статье составляет 15 тысяч рублей.

Горожанка обжаловала решение райсуда, но безрезультатно. Верховный суд Бурятии оставил его без изменений.
