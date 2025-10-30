В Бурятии 4 ноября не будут продавать алкоголь

В Улан-Удэ и районах Бурятии в День народного единства, 4 ноября, не будут продавать алкоголь. Запрет касается розничной продажи спиртных напитков – «сухой закон» не относится к предприятиям общепита.

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил по статье 14.16 КоАП РФ составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Напомним, с 1 марта 2025 года в республике запрещена продажа «горячительного» в 17 дополнительных праздничных дней в году (на основании внесенных поправок в Закон РБ № 2361).