В Бурятии на свалке нашли фото подростков, впоследствии погибших на СВО

Кроме того, грунт после выемки с места строительства увезли к дороге, сгрудив прямо у въезда в поселок. Он лежит там уже не первый месяц.





Шокирующую историю рассказали сегодня общественники регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии. Они обратили внимание на ситуацию в Усть-Баргузине, где идет большая стройка. Там возводят здание, в котором будут МФЦ, библиотека и другие социальные учреждения.Ранее на этом месте располагался Центр реабилитации для несовершеннолетних. Его демонтировали, и теперь горы строительного мусора высятся по поселку.«Вместе со строительными отходами халатно выброшены архивы центра. И это не только альбомы, книги, журналы, но и фотографии и личные данные бывших воспитанников, в том числе погибших на СВО», - сообщили в ОНФ Бурятии.В связи с этим Народный фронт обратился в прокуратуру и МВД.«Просим проверить факты и обязать ответственных лиц устранить нарушения, применив меры наказания к ответственным лицам», - требуют «фронтовики».