В Бурятии строительство Сосново-Озерской школы идет по графику

Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин проинспектировал ход строительства школы в селе Сосново-Озерское. На сегодня готовность объекта составляет 60%.- Работы идут полным ходом, по утвержденному графику. До конца года мы должны завершить этот объект, понятно, что благоустройство территории будет выполняться в теплое время года. Ресурсов у подрядчика достаточно: и финансовых, и человеческих. Если потребуется, строители готовы перейти на двухсменный режим, - прокомментировал Евгений Коркин.В настоящее время завершены бетонные работы, заполнены стены из кирпича, продолжается утепление и монтаж фасадов, отопления. Близится к завершению устройство внутренних перегородок, начата укладка плитки и другие отделочные работы.На строительной площадке сейчас задействовано 69 рабочих и 13 единиц спецтехники.