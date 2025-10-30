Общество 30.10.2025 в 09:57

В Бурятии строительство Сосново-Озерской школы идет по графику

На объекте побывал зампред Евгений Коркин
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин проинспектировал ход строительства школы в селе Сосново-Озерское. На сегодня готовность объекта составляет 60%.

- Работы идут полным ходом, по утвержденному графику. До конца года мы должны завершить этот объект, понятно, что благоустройство территории будет выполняться в теплое время года. Ресурсов у подрядчика достаточно: и финансовых, и человеческих. Если потребуется, строители готовы перейти на двухсменный режим, - прокомментировал Евгений Коркин. 

В настоящее время завершены бетонные работы, заполнены стены из кирпича, продолжается утепление и монтаж фасадов, отопления. Близится к завершению устройство внутренних перегородок, начата укладка плитки и другие отделочные работы. 

На строительной площадке сейчас задействовано 69 рабочих и 13 единиц спецтехники.
