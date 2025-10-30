Общество 30.10.2025 в 10:22

В Бурятии зафиксировали 8 фейков

Самым резонансным стал дипфейк с главой республики
Текст: Иван Иванов
В Бурятии зафиксировали 8 фейков
Фото: freepik.com
С января по сентябрь текущего года в Бурятии было зарегистрировано 8 фейков. Одним из самых резонансных стал дипфейк с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который якобы просит сдавать холодильники и телевизоры на нужды госпиталей, организованных для участников СВО. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Ситуация с фейками в стране на днях подробно обсуждалась на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0». В этом году форум прошел под эгидой ЮНЕСКО и собрал более четырех тысяч участников из 80 стран. Ведущие эксперты, исследователи и студенты обсудили юридические аспекты защиты персональных данных, как противодействовать мошенникам, безопасное использование ИИ и рост медиаграмотности. 

Организатором форума выступил АНО «Диалог Регионы» чей генеральный директор, президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Владимир Табак подчеркнул: «широкий состав участников форума со всего мира доказывает, что проблема фейков не знает границ, поэтому объединение должно быть открытым для всех для создания единых международных правил борьбы с информационными угрозами».

«Ложь, фейки, неправда, стали настоящей пандемией XXI века», — в свою очередь отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Теги
фейк

ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

