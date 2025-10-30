В Бурятии завершается строительство школы в селе Хоринск

Зампред правительства Бурятии Евгений Коркин проверил как завершаются работы на строительстве школы на 176 мест в селе Хоринск. В настоящее время подрядчик — ООО «ЭНХ Инжиниринг» - устраняет замечания Госстройжилнадзора, вывозит строительный мусор, убирает помещения. Строительная готовность объекта составляет 98%.- В ноябре дети должны пойти в новый корпус, поэтому ускоряйтесь, получайте разрешение на ввод, - сказал Евгений Коркин.Школа состоит из пяти блоков, в которых разместились кабинеты для младших и старших классов, зоны для приёма пищи и занятий спортом. Общая стоимость проекта составила около 500 млн рублей.До недавнего времени образовательное учреждение в селе Хоринск функционировало в двух зданиях. Одно из них представляло собой ветхое деревянное сооружение, построенное в тридцатых годах прошлого столетия. Сегодня в школе обучается более 800 детей, и старые помещения уже не справляются с растущей нагрузкой. Появление нового корпуса позволит полностью решить проблему нехватки площадей и создать современные условия для образовательного процесса.