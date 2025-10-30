Общество 30.10.2025 в 11:23

Две пенсионерки из Улан-Удэ нарвались на «уголовку» за чужие кошельки

Они присвоили их себе и потратили деньги
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Две пенсионерки из Улан-Удэ нарвались на «уголовку», присвоив себе найденные кошельки с деньгами. В Советском районе 66-летняя горожанка подобрала кошелек, который обронила впереди идущая женщина. В нем находились 10 тысяч рублей, банковские карты и водительское удостоверение.

Улан-удэнка рассказала полицейским, что потратила 9 400 руб. на рынке – купила сигареты. После того, как все вскрылось, она полностью возместила ущерб потерпевшей.

А в Октябрьском районе 70-летняя пенсионерка нашла на улице кошелек с 5 тыс. рублей. Средствами распорядилась в своих целях, сделав покупки в магазинах. Ущерб женщина возместила частично.

За кражу в отношении обеих горожанок возбудили уголовные дела.

«Присвоение находки может быть квалифицировано как кража. Нашедший потерянные вещи обязан заявить о находке в полицию, орган местного самоуправления или представителям руководства общественного места, где обнаружена находка», - напомнили в МВД по Бурятии.

