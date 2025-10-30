Общество 30.10.2025 в 11:48
Владимир Павлов: «Монгол оронтой алишье талануудаар нягта харилсаатайгаар хүдэлхэбди»
Буряад Уласай Арадай Хурал болон Монголой Булган аймагай Эрхэтэдэй Түлөөлэлгэтэ Хурал суг хүдэлхэ талаар харилсаа холбооной хэлсээ баталаа.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Булган аймагhаа Түлөөлэлгэтэ Хуралай Түрүүлэгшэ Жаранживаа Ганболд хоёр данса дээрэ гарнуудаа табиба.
Владимир Павловай хэлэhээр, энэ хэлсээнэй еhоор хоёр хүршэ гүрэнүүд хуули зохёон абалгын мүн ажабайдалай алиш талануудаар нягта харилсаатай хүдэлхэ зэргэтэй.
«Монголой Булган аймагай Ехэ Хуралай ба Буряад Уласай Арадай Хуралай дунда хамта хүдэлхэ тухай хэлсээн баталагдаба. Мүнөө Булган аймаг ехэ амжалтатайгаар хүдэлнэ, экономиконь хүгжэнэ, хүдөө ажахыдаа үхэр мал олоор барина, ехэ мяха, һү, талха таряа тарина, үйлэдбэрилнэ. XV-дахи Уласхоорондын бүгэдэ буряадай «Алтаргана» наадан Булган аймагта үндэр хэмжээндэ үнгэрhэн байна», - гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов тэмдэглээ.
