Общество 30.10.2025 в 11:49
Житель Бурятии колесил по селу в нетрезвом состоянии
От мужчины не разило алкоголем, но у него были расширены зрачки
Текст: Карина Перова
В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники Росгвардии после сообщения местных жителей остановили машину с нетрезвым водителем. Мужчину задержали на одной из улиц.
Во время проверки выяснилось, что автомобилист находился в состоянии опьянения. У него была невнятная речь, расширены зрачки, но при этом запах алкоголя отсутствовал.
«Задержанного, 36-летнего ранее судимого гражданина, сотрудники вневедомственной охраны доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Росгвардии по Бурятии.