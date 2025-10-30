Общество 30.10.2025 в 11:49

Житель Бурятии колесил по селу в нетрезвом состоянии

От мужчины не разило алкоголем, но у него были расширены зрачки
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники Росгвардии после сообщения местных жителей остановили машину с нетрезвым водителем. Мужчину задержали на одной из улиц.

Во время проверки выяснилось, что автомобилист находился в состоянии опьянения. У него была невнятная речь, расширены зрачки, но при этом запах алкоголя отсутствовал.

«Задержанного, 36-летнего ранее судимого гражданина, сотрудники вневедомственной охраны доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

