Общество 30.10.2025 в 11:59

В Улан-Удэ пересмотрели планы благоустройства

Депутаты Горсовета скорректировали список наказов избирателей, перенеся сроки по строительству спортивных площадок и ливневок
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ пересмотрели планы благоустройства
Фото: УУГСД
29 октября состоялась очередная, 16-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов, на которой представители власти утвердили, какие работы по благоустройству будут выполнены в городе по просьбам жителей. Избранники народа скорректировали список поручений от избирателей на 2025 год.

В некоторых случаях оказалось, что запланированные работы невозможно выполнить технически или это стало нецелесообразно.

«Проектом вносятся изменения в перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на 2025 год, и утверждаются наказы на 2026 год», – заявил зампредседателя УУГСД Анатолий Белоусов.

Всего депутаты внесли 33 изменения по 10 городским округам. Эти правки касаются, в первую очередь, уточнения сроков постройки спортивных площадок, монтажа ливневок и лестниц, а также отсыпки грунта и выравнивания улиц.

Несмотря на корректировки, городские власти обещают выполнить до конца 2025 года все 416 ранее данных населению обещаний.

Во время сессии также был утвержден новый список поручений от горожан, который предстоит выполнить в 2026 году. В него вошли 306 проектов по благоустройству.

Напомним, на данную работу – выполнение наказов избирателей – ежегодно выделяется 120 млн рублей. Эти деньги распределяются поровну между всеми округами города, то есть по 4 млн на каждый.
горсовет улан-удэ депутаты наказы

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
