В Улан-Удэ изменили правила застройки

Власти Улан-Удэ положили начало масштабному процессу изменения основных градостроительных документов: генерального плана, правил землепользования и застройки. В общей сложности они внесли более 120 поправок, которые определяют перспективы развития жилых районов, транспортных сетей, а также социальной и коммерческой инфраструктуры.

Докладчиком на очередной 16-й сессии Улан-Удэнского Горсовета выступил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев: «Проектом предлагается предусмотреть дополнительную территорию комплексного развития территорий по ул. Гвардейская, Иванова и пр. Внести локальные изменения в картографические материалы генплана, которые сгруппированы по восьми блокам».

Первый блок проекта подразумевал под собой изменение разных функциональных зон на общественно-деловые зоны на земельных участках, расположенных по ул. Боевая, Покровская, Марины Расковой, Мостовая, Дальнегурульбинская, Гарнизонная и т. д., а также в мкр-н Свет, Энергетик, Восточный.

«В том числе на земельных участках между 110-м и 105-м микрорайонами», – добавил Мясищев.

Второй блок оказался посвящен изменению разных функциональных зон земельных участков на жилые зоны, расположенные по ул. Угловая, Ипподромная, Комарова, Подсобное х-во, Бархатная, Псковская, Тепловая, в 120-м микрорайоне, в мкр-н Новый Зеленый, а также станции Медведчиково.

Третий блок проекта включил в себя изменение разных функциональных зон на зоны для ведения садоводства и огородничества, расположенные по ул. Богатая, Любови Шевцовой, в микрорайоне Тулунжа и СНТ Экспресс.

«Четвертым блоком мы выделили изменение разных функциональных зон на зоны рекреационного значения на земельных участках, расположенных по ул. Дачи Писателей, а также вдоль реки Уда и пр.», – доложил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ. – «Пятый отвели под изменение разных функциональных зон на зону производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, расположенные по ул. Шевченко, Бабушкина, Лимонова, а также улице Красной Звезды».

Шестой блок проекта подразумевал под собой внесение сведений об охранной зоне, расположенной на земельном участке по адресу: ул. Песчаная, 69. Седьмой – корректировку улично-дорожной сети в инженерно-инфраструктурном контексте. По ул. Фрунзе, Купеческая, Социальная, Закаменская, Тугнуйская, Сахалинская, Бограда, Краснодонская, Ербанова, Борсоева, а также вблизи гаражно-строительного кооператива 212.

«Восьмой, заключительный блок, предполагает актуализацию наименований и описаний путепроводов в текстовых разделах документации. Речь идет о следующих объектах: строительство автомобильного путепровода в мкр-н Стеклозавод, строительство автомобильного проезда на Читинском переезде, возведение путепровода в микрорайоне Горького, реконструкция путепровода на проспекте Автомобилистов, а также строительство путепроводов в районе существующего переезда по ул. Пищевая и в мкр-н Комушка», – подытожил Михаил Мясищев.

Стоит отметить, что представленные категории поправок формируют комплексный план трансформации городского пространства. Проект решения, определяющий будущее жилой застройки, транспортной инфраструктуры, рекреационных зон и много другого, был единогласно поддержан депутатами, что знаменует старт нового этапа в развитии столицы Бурятии.

«Мы рассмотрели два больших блока по направлению нашего профильного комитета: генеральный план, правила землепользования и застройки», – подытожил председатель Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов Василий Цыремпилов. – «Все этапы были соблюдены, и единогласным решением депутатов все вопросы, которые дошли до сессии, были поддержаны».