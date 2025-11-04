Общество 04.11.2025 в 09:00

Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства

Дорогие земляки!
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем народного единства! 

Этот праздник символизирует сплоченность и единство нашего многонационального народа, который на протяжении веков живет в мире и согласии. Для нас святы такие понятия как долг перед Отечеством, единство и братские узы. В нем - основа нашей силы и крепости! 

Безусловно, мы гордимся нашей богатой культурой, традициями и историей, которые объединяют нас и делают нашу республику уникальной. Бурятия - это сплав многих народов, проживающих за Байкалом в мире и дружбе, для нас «братское плечо» стало символом поддержки, единства и взаимопомощи. Сегодня наши бойцы, участвующие в СВО, демонстрируют силу национального единства, отважно сражаются, проявляют высочайший патриотизм и безграничную любовь к Отчизне. 

Бурятия испокон веков является образцом дружбы народов и согласия, как никогда подтверждает эти традиции в реальных делах. Наша сила в уважении к наследию предков, в верности родной земле и ответственности за будущее наших детей.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царит мир, а в сердцах - любовь и единство! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Павлов В.А.
