Жителей района Бурятии просят не соваться на тонкий лед
На водоёмах Кабанского района Бурятии наблюдаются шуга, забереги, появление первого льда. Установился ледовый покров на соре Черкалов, Малый сор Посольского сора, на озерах в дельте Селенги. При этом пока нарастание толщины льда происходит медленно.
Чтобы предотвратить трагедии на водоемах, сотрудники ГИМС проводят беседы с рыбаками, занятия со школьниками. Выход и выезд на лед запрещен до установления устойчивого покрова.
«Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе на лёд на рыбалку. Не оставляйте без присмотра детей на берегу, не допускайте их выхода на неокрепший лёд. Безопасная толщина должна составлять не менее 5-10 см. Более тонкий лёд у камышей, в местах с проточной водой», - отметили в Кабанском инспекторском участке Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ.
