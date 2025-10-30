В Иркутске и Чите с туристов будут брать новый налог

В Иркутске начнет действовать туристический налог. Решение об этом приняла Дума Иркутска на заседании 30 октября 2025 года, передаёт портал «Иркутск сегодня».Как сообщили на заседании, налог начнет действовать с 1 января 2026 года и будет взиматься с доходов гостиничного бизнеса.Размер налога — 1% с последующим ежегодным повышением на 1% до 2030 года, когда он может достичь 5%. Пока минимальный размер – 100 рублей за сутки проживания на одного человека. Ожидается, что это принесет дополнительный доход городской казне и пополнит потери от падения экономики.Депутаты отметили, что гостиницы, хостелы и другие объекты размещения должны учитывать, что эти сборы не взимаются с людей, прописанных в Иркутской области, а также льготных категорий граждан.Как сообщает издание, в Иркутской области туристический налог ввели во многих муниципальных образованиях. Среди них Хужир, Бугульдейка, Шара-Тогот, Байкальск, Листвянка, Баклаши, Усть-Кут и Усть-Илимск. Так местные власти намерены «стимулировать туризм».30 октября туристический налог также ввели и в Чите. Налогоплательщиками станут все средства размещения: гостиницы, хостелы и кемпинги. Поэтапный рост ставок налога составит с 1% в 2026 году до 5% в 2030-м.