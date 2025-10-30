Общество 30.10.2025 в 14:45
«Начали смеяться и обсуждать за спиной»
В Новосибирске тренера удалили из домового чата за просьбу убрать рекламу алкоголя
Текст: КП-Новосибирск
В чате одного из ЖК в Кольцово в Новосибирске разгорелся конфликт. Поводом стали сообщения о местной кальянной и алкоголе. Фитнес-тренер Ника попросила удалить их, сославшись на закон о рекламе. Администратор чата в ответ удалил ее. Подробности – в материале КП-Новосибирск.
В августе в одном из общедомовых чатов появились сообщения о новой кальянной, открывшейся неподалеку. Соседи делились впечатлениями, а кто-то и фотографиями меню с алкогольным коктейлями, видео с курящими кальяны посетителями.
- Мне очень жаль, что у нас открываются такие места. У нас здесь спокойный район, много семей с детьми, и такие заведения нам лишние, - объясняет Ника, жительница дома.
Девушка, ведущая здоровый образ жизни и развивающая собственный фитнес-клуб, обратилась к администратору чата с просьбой удалить посты, которые, по ее мнению, являются рекламой, запрещенной к распространению без специальной маркировки. В ответ она услышала, что администратору «некогда этим заниматься» и он «не видит в этом рекламы».
Конфликт усугубился, когда Ника потребовала удалить три конкретных публикации.
- Я написал администратору: «Давай удалим вот эти сообщения и пропишем в правилах чата запрет на пропаганду алкоголя и курения». В ответ он удалил меня из чата, - рассказала тренер.
Но на этом все не закончилось. Администратор написал в чат сообщение, в котором, по словам Ники, исказил ее позицию: «Уважаемые соседи, наша соседка, горячо любимая Ника, планирует подать заявление на всех, кто, по ее мнению, рекламирует алкоголь и курение».
После этого, по словам Ники, началась волна насмешек и обсуждений за ее спиной.
- Они писали, что я якобы пытаюсь запретить людям говорить. Предлагали и из других чатом меня удалить, что, кстати, потом и сделали, - говорит тренер. – Самое обидное, что эту историю выдали как мое недобрососедство. А вопрос был лишь в трех рекламных публикациях.
КП-Новосибирск связался с одной из участниц чата, которая помогает его модерировать. По ее словам, Ника постоянно заваливала чат «километровыми сообщениями» на самые неожиданные темы: от воспитания кошек до того, как «дети купаются в фонтане».
- Чтобы достать нашего администратора, нужно очень сильно постараться. Его терпение лопнуло, и он ее удалил. Большинство жильцов просто выдохнуло, - утверждает сибирячка.
Она настаивает, что посты про кальянную не были рекламой, а лишь «соседской информацией», и предположила, что новая волна активности Ники связана с открытием в их ЖК фитнес-студии конкурентов, которые проводят «йогу с вином».
Что касается Ники, то она собирается написать заявление в Роспотребнадзор и ФАС на распространителей рекламы.
конфликт