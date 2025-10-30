В Бурятии мама с шестью детьми смогла переехать в просторное жилье

В Бурятии многодетная семья Ермаковых из села Посольск Кабанского района исполнила свою мечту благодаря республиканской мере поддержки. Мать шестерых детей Ирина получила единовременную выплату в 3,5 млн рублей, которая позволила приобрести просторное жилье. Об этом рассказала глава минсоцзащиты региона Татьяна Быкова.

Женщина с пятью дочками и сыном переехали с 32 «квадратов» неблагоустроенного дома в четырехкомнатный, площадью более 70 кв.м. со всеми благами.

«У нас и тепляк есть, летом мы в нем время проводим. Баня – в неё тоже вложили силы и теперь она как новенькая. В помощь подсобное хозяйство. Имеются куры, кролики, поросята», - рассказала многодетная мама.