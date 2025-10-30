В Бурятию придут дожди и снегопады

О ухудшении погоды в пятницу, 31 октября, предупредили синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, смещение атмосферного фронта вызовет осадки в виде снега, мокрого снега и дождя различной интенсивности. На дорогах местами ожидается гололедица и снежные накаты. Сила ветра составит 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с.При этом будет относительно тепло. Температура днем составит +2…+7, местами 0…-5, по югу и юго-западу до +10 градусов.В Улан-Удэ завтра ожидается мокрый снег с дождем. Температура днем будет +3…+5 градусов.